انفعال دي بروين على غوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (فيديو)

ويظهر في مقطع فيديو فقدان دي بروين الكرة أمام إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد وهو ما أغضب غوارديولا الذي طالب لاعبه بالتمرير لكن دي بروين رفع ذراعيه بغضب ورد "اخرس".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه بعد ذلك عاد غوارديولا إلى مقعده على دكة بدلاء مانشستر سيتي وهو ينظر في الأرض.

وقرر غوارديولا إخراج دي بروين في الدقيقة الـ85 وأشرك فيل فودين الذي صنع الهدف الرابع الذي سجله البديل جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 90+1.

لكن غوارديولا ودي بروين تعانقا على خط التماس.

ورغم الفوز الكاسح على ريال مدريد إلا أن غوارديولا كان لا يزال غير راضٍ عن أجزاء معينة من المباراة وشرح ما حدث مع دي بروين.