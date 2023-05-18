انفعال دي بروين على غوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (فيديو)
انفعل كيفين دي بروين على مدربه بيب غوارديولا خلال فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4/0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وشوهد لاعب خط الوسط البلجيكي وهو يشير بيديه إلى مدربه وقال له "اخرس".
وحجز مانشستر سيتي مكانًا في نهائي دوري أبطال أوروبا إذ سيلعب مع إنتر ميلان يوم الـ10 من يونيو.
واندلع التوتر بين دي بروين وغوارديولا في وقت مبكر من الشوط الثاني بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ويظهر في مقطع فيديو فقدان دي بروين الكرة أمام إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد وهو ما أغضب غوارديولا الذي طالب لاعبه بالتمرير لكن دي بروين رفع ذراعيه بغضب ورد "اخرس".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه بعد ذلك عاد غوارديولا إلى مقعده على دكة بدلاء مانشستر سيتي وهو ينظر في الأرض.
وقرر غوارديولا إخراج دي بروين في الدقيقة الـ85 وأشرك فيل فودين الذي صنع الهدف الرابع الذي سجله البديل جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 90+1.
لكن غوارديولا ودي بروين تعانقا على خط التماس.
ورغم الفوز الكاسح على ريال مدريد إلا أن غوارديولا كان لا يزال غير راضٍ عن أجزاء معينة من المباراة وشرح ما حدث مع دي بروين.
وقال المدرب الإسباني لمحطة "Movistar" الإسبانية: "لقد أسرعنا كثيرًا بنتيجة 2/0".
وأضاف: "بعد الاستراحة مباشرة، خسر غوندوغان كرة، أجرى كيفن ثلاث انطلاقات لم تكن ضرورية واندفعنا كثيرًا عندما كان علينا القيام بالعكس".
ومع ذلك، كان غوارديولا سعيدًا بالشخصية التي أظهرها فريقه للارتداد هذه المرة وقال: "كان لدي شعور في الأيام الماضية بأن لدينا مزيجًا من الهدوء والعزم على لعب هذا النوع من المباريات".
وأوضح: "كل الآلام التي عانينا منها العام الماضي كانت موجودة اليوم، كانت الطريقة التي خسرنا بها صعبة حقًّا، كان علينا أن نبتلع السم".