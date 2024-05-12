أنشيلوتي يعد جماهير الريال باحتفال السيجار والنظارات السوداء (فيديو)

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وغرناطة (4 ـ 0) السبت ضمن الجولة 35 من مسابقة الليغا، طرح أحد الصحفيين على أنشيلوتي سؤالا حول ما إذا كان سيقوم بطقوسه المعتادة يوم الأحد في مراسم احتفال الريال بالتتويج بلقب الدوري، فرد المدرب الإيطالي مبتسما، قائلا: "نعم هذا ممكن جدا، سأفعل مثلما فعلت قبل عامين".

وسبق لأنشيلوتي أن تطرق إلى طريقته الخاصة في الاحتفال على الرغم مما يبدو عليه من الرصانة والجدية، وقال إنه لا يدخن السيجار في العادة لكنه يقوم بذلك عند الاحتفال باللقب فقط.

وبعد فوزه على غرناطة السبت، سيقيم ريال مدريد الأحد مراسم الاحتفال بلقب الدوري لموسم 2023 ـ 2024 وهو التتويج الثاني في سجلات كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكي بعد لقب موسم 2021 ـ 2022.