أنشيلوتي يعد جماهير الريال باحتفال السيجار والنظارات السوداء (فيديو)
تعهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن يكرر طريقته الخاصة في الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني وذلك بتدخين السيجار الكوبي الفاخر مع وضع النظارات السوداء وهي الطريقة التي اعتاد عليها في مراسم احتفالات الفريق الملكي بالألقاب.
ولقيت طريقة أنشيلوتي الذي قاد ريال مدريد السبت الماضي للتتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، إعجاب الكثير من مشجعي النادي وحتى من خارج أنصار ريال مدريد وذلك بعدما ظهر وهو يضع السيجار الكوبي ويرتدي نظارات شمسية سوداء فيما كان بعض لاعبي الميرينغي حوله.
وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وغرناطة (4 ـ 0) السبت ضمن الجولة 35 من مسابقة الليغا، طرح أحد الصحفيين على أنشيلوتي سؤالا حول ما إذا كان سيقوم بطقوسه المعتادة يوم الأحد في مراسم احتفال الريال بالتتويج بلقب الدوري، فرد المدرب الإيطالي مبتسما، قائلا: "نعم هذا ممكن جدا، سأفعل مثلما فعلت قبل عامين".
وسبق لأنشيلوتي أن تطرق إلى طريقته الخاصة في الاحتفال على الرغم مما يبدو عليه من الرصانة والجدية، وقال إنه لا يدخن السيجار في العادة لكنه يقوم بذلك عند الاحتفال باللقب فقط.
وبعد فوزه على غرناطة السبت، سيقيم ريال مدريد الأحد مراسم الاحتفال بلقب الدوري لموسم 2023 ـ 2024 وهو التتويج الثاني في سجلات كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكي بعد لقب موسم 2021 ـ 2022.
ورفع رفاق رودريغو رصيدهم إلى 90 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقهم المباشر برشلونة قبل 3 جولات من نهاية سباق "الليغا".
ويراهن كارلو أنشيلوتي في الأول من يونيو المقبل على لقب جديد مع الميرينغي عندما يلاقي بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.