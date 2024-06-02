فابرزيو رومانو يعلن انتقال مبابي إلى ريال مدريد (فيديو)

بعد أشهر طويلة من حديثه على أن اللاعب اقترب من ريال مدريد، كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن حلم جماهير الميرنغي قد تحقق، بانضمام كيليان مبابي للفريق.

وقال رومانو في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الآن، يمكنك أن تقول ذلك".

وأضاف: "انتهت القصة، مبابي لاعبًا لريال مدريد وسيتم الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع".

وذكرت تقارير عديدة أن ريال مدريد كان ينتظر بالفعل انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها أمس على حساب بروسيا دورتموند، حتى يتم الإعداد لتقديم مبابي لاعبا رسميا في الفريق في حفل ضخم، قبل انضمامه لمنتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024.