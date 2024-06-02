فابرزيو رومانو يعلن انتقال مبابي إلى ريال مدريد (فيديو)
بعد أشهر طويلة من حديثه على أن اللاعب اقترب من ريال مدريد، كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن حلم جماهير الميرنغي قد تحقق، بانضمام كيليان مبابي للفريق.
وقال رومانو في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الآن، يمكنك أن تقول ذلك".
وأضاف: "انتهت القصة، مبابي لاعبًا لريال مدريد وسيتم الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع".
وذكرت تقارير عديدة أن ريال مدريد كان ينتظر بالفعل انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها أمس على حساب بروسيا دورتموند، حتى يتم الإعداد لتقديم مبابي لاعبا رسميا في الفريق في حفل ضخم، قبل انضمامه لمنتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024.
وكان مبابي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي.
وكان مبابي، قال على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر، مؤخرا عن فريقه الجديد: "إنها مجرد مسألة وقت.. لا أستطيع الانتظار حتى أكون في ناديَّ الجديد".
وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محددة بالفعل، وسيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بنحو 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدًا جدًا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.
وسيكون انتقاله المجاني مصحوبًا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.