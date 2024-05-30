قرار رسمي بشأن مواجهة احتفال التتويج بين النصر والوصل
أعلنت رابطة أندية المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، قرارًا رسميًّا بشأن مباراة النصر والوصل في الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات دوري أدنوك، والتي تقام يوم الأحد المقبل.
وقررت الرابطة الموافقة على نقل مباراة النصر وضيفه الوصل، إلى استاد زعبيل بنادي الوصل، بدلا من إستاد آل مكتوم بنادي النصر.
وأوضحت الرابطة أن قرار النقل جاء بناء على طلب الناديين، وموافقة اللجنة الفنية في الرابطة.
ويحصل الوصل بشكل رسمي على درع الدوري عقب نهاية اللقاء، بعدما حسم الصدارة واللقب بالفوز على شباب الأهلي (3-0)، في الجولة 25 وقبل الأخيرة للدوري.
وطلب الوصل عدم تغيير ملعب المباراة في استاد آل مكتوم، مع فتح باب الحضور لجماهير الوصل للاحتفال باللقب، قبل أن تدخل إدارة الوصل في مفاوضات مع مسؤولي النصر لنقل اللقاء إلى ستاد زعبيل.
ومن المقرر أن تشهد مباراة الأحد احتفالية ضخمة بمشاركة العديد من الفنانين والمطربين الإماراتيين من مشجعي الوصل، بجانب فتح الأبواب للحضور الجماهيري مجانًا لحضور حفل التتويج باللقب.
وفاز الوصل، أمس الأربعاء، على مضيفه العين بنتيجة 4-2، في لقاء مؤجل من الجولة الـ20 للدوري.