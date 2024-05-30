قرار رسمي بشأن مواجهة احتفال التتويج بين النصر والوصل

أعلنت رابطة أندية المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، قرارًا رسميًّا بشأن مباراة النصر والوصل في الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات دوري أدنوك، والتي تقام يوم الأحد المقبل.

وقررت الرابطة الموافقة على نقل مباراة النصر وضيفه الوصل، إلى استاد زعبيل بنادي الوصل، بدلا من إستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وأوضحت الرابطة أن قرار النقل جاء بناء على طلب الناديين، وموافقة اللجنة الفنية في الرابطة.