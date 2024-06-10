رسميًا.. القادسية السعودي يتعاقد مع كوين كاستيلس حارس بلجيكا

أعلن نادي القادسية، الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين، تعاقده مع كوين كاستيلس حارس منتخب بلجيكا، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع فولفسبورغ الألماني.

وسيكون كاستيلس (31 عاما) الحارس الأساسي لبلجيكا في بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا، في قرار من المدرب دومينيكو تيديسكو، ليعوض غياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي لم ينضم للتشكيلة لخلاف مع المدرب.

وقال القادسية عبر منصة إكس: "كاستيلس حارس الفرسان حتى 2027".