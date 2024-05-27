حقيقة فتح الترجي التونسي تحقيقا بعد "فضيحة" تذاكر مباراة الأهلي

سادت حالة من السخط في صفوف روابط "التراس" الترجي التونسي، وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا 2024 وذلك بعد حادثة بقاء أكثر من ألفي مشجع بحسب تقدير بعض المصادر، خارج ستاد القاهرة مساء السبت في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري.

وتوج الأهلي المصري على حساب الترجي باللقب القاري بعد هدف رامي ربيعة منذ الدقيقة الثالثة، في نهائي الإياب بعدما تعادل الفريقان ذهابا منذ أسبوع (0 ـ 0) في ملعب رادس، لكن موجة من الغضب والاتهامات للمسؤولين انتابت الآلاف من المشجعين للفريق التونسي بسبب التجاهل الذي وجدوه من المسؤولين عندما كانوا يريدون الدخول لأخذ أماكنهم في مدرجات ملعب القاهرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مئات المشجعين التونسيين وهم يحتشدون في مآوى السيارات أمام أبواب الملعب للدخول دون جدوى، قبل أن يتم نشر صور لهم وهم يتابعون المباراة على شاشات الهواتف خارج الملعب، فيما التحق بعض منهم بالمقاهي والمطاعم المتاخمة للملعب لاستكمال المباراة.