حقيقة فتح الترجي التونسي تحقيقا بعد "فضيحة" تذاكر مباراة الأهلي
سادت حالة من السخط في صفوف روابط "التراس" الترجي التونسي، وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا 2024 وذلك بعد حادثة بقاء أكثر من ألفي مشجع بحسب تقدير بعض المصادر، خارج ستاد القاهرة مساء السبت في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري.
وتوج الأهلي المصري على حساب الترجي باللقب القاري بعد هدف رامي ربيعة منذ الدقيقة الثالثة، في نهائي الإياب بعدما تعادل الفريقان ذهابا منذ أسبوع (0 ـ 0) في ملعب رادس، لكن موجة من الغضب والاتهامات للمسؤولين انتابت الآلاف من المشجعين للفريق التونسي بسبب التجاهل الذي وجدوه من المسؤولين عندما كانوا يريدون الدخول لأخذ أماكنهم في مدرجات ملعب القاهرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو مئات المشجعين التونسيين وهم يحتشدون في مآوى السيارات أمام أبواب الملعب للدخول دون جدوى، قبل أن يتم نشر صور لهم وهم يتابعون المباراة على شاشات الهواتف خارج الملعب، فيما التحق بعض منهم بالمقاهي والمطاعم المتاخمة للملعب لاستكمال المباراة.
وفيما اتهمت روابط المشجعين مسؤولي الترجي بتعمد تجاهلهم، قالت مصادر مقربة من النادي إن إدارة الفريق ستفتح تحقيقا في تسليم عدد من التذاكر التي اقتناها النادي لأطراف لا تستحق الدخول.
ومساء الجمعة، وقبل يوم من النهائي، نشر الترجي التونسي بيانا رسميا عبر صفحته على فيسبوك قال فيه إنه قرر شراء التذاكر التي تم تخصيصها لجماهيره لدخول المباراة وسيتم توزيعها من قبل مسؤولي لجنة التنظيم بالنادي على الأنصار لدعم فريقهم من أجل إحراز اللقب.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن رئيس الترجي التونسي حمدي المدب أمر المشرفين على الفريق الأول بفتح تحقيق في ما وصفته الجماهير بفضيحة تذاكر النهائي التي توجهت فيها الاتهامات لبعض المسؤولين بمنحها للمقربين فقط وحرمان المئات من المشجعين من حقهم في مساندة ناديهم.
وبعد انطلاق المباراة، نشرت روابط المشجعين وعددا كبيرا من الصفحات عبر مواقع التوصل صورا ومقاطع فيديو لمشجعين ومشجعات داخل الملعب، قالت إن مسؤولي لجنة التنظيم في النادي هم من سهلوا لهم الدخول في وقت تم تجاهل الأحباء الحقيقيين.
ولأسباب عائلية، لم يسافر رئيس الترجي التونسي حمدي المدب لحضور النهائي، حيث عوضه في رئاسة الوفد الرسمي رئيس فريق الكرة رياض بالنور، فيما أكدت مصادر قريبة أن إدارة النادي ستحاسب المسؤولين الذين أذنبوا في حق الجماهير وستصدر بيانا رسميا في الغرض استجابة لطلب الأحباء.
وخسر الترجي التونسي النهائي الخامس له في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال والثاني له أمام الأهلي بعد نهائي 2012، ليبقى في رصيده 4 ألقاب قارية سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.