الهلال يرد على صدمة نقل مواجهته ضد الطائي لملعب الشباب

كشفت تقارير إعلامية عن رد إدارة نادي الهلال السعودي على البيان الذي أصدرته رابطة دوري المحترفين بشكل مفاجئ بشأن مواجهته المقبلة ضد الطائي.

وأصدرت رابطة الدوري السعودي بيانًا رسميًّا، مساء الثلاثاء، أعلنت فيه نقل مباراة الهلال والطائي المقرر إقامتها، مساء الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من ملعب "المملكة آرينا" إلى ملعب نادي الشباب، لعدم جاهزية الملعب الأول.

وكان من المقرر أن تشهد مباراة الطائي مراسم تتويج الهلال بلقب الدوري، الذي حسمه الزعيم قبل 3 جولات على النهاية.

وذكرت قناة "الإخبارية" الرياضية، أن الهلال طلب من رابطة الدوري السعودي أن يتوج الفريق بلقب المسابقة المحلية على ملعب "المملكة آرينا" يوم الجمعة المقبل، بشكل مستقل بعيدًا عن لقاء الطائي.