الهلال يرد على صدمة نقل مواجهته ضد الطائي لملعب الشباب
كشفت تقارير إعلامية عن رد إدارة نادي الهلال السعودي على البيان الذي أصدرته رابطة دوري المحترفين بشكل مفاجئ بشأن مواجهته المقبلة ضد الطائي.
وأصدرت رابطة الدوري السعودي بيانًا رسميًّا، مساء الثلاثاء، أعلنت فيه نقل مباراة الهلال والطائي المقرر إقامتها، مساء الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من ملعب "المملكة آرينا" إلى ملعب نادي الشباب، لعدم جاهزية الملعب الأول.
وكان من المقرر أن تشهد مباراة الطائي مراسم تتويج الهلال بلقب الدوري، الذي حسمه الزعيم قبل 3 جولات على النهاية.
وذكرت قناة "الإخبارية" الرياضية، أن الهلال طلب من رابطة الدوري السعودي أن يتوج الفريق بلقب المسابقة المحلية على ملعب "المملكة آرينا" يوم الجمعة المقبل، بشكل مستقل بعيدًا عن لقاء الطائي.
رد الهلال يعني أيضًا رفضه تأجيل التتويج إلى مباراة الوحدة، المقرر إقامتها في الجولة الأخيرة من الموسم، يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك، ذكرت مصادر برنامج "المنتصف"، أن "إدارة الشباب لا تمانع إقامة مباراة الهلال والطائي في منشأة النادي، لكنها ترفض في الوقت نفسه إقامة مراسم تتويج (الزعيم) على ملعبها".
كما أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، المعلومة ذاتها مؤكدًا: رفضت لجنة المسابقات تتويج الهلال بلقب دوري روش السعودي، على ملعب نادي الشباب بعد نقل مواجهة الطائي.
وأشار لوجود نقاشات بشأن إمكانية نقل مباراة الهلال أمام مستضيفه الوحدة، في الجولة الـ34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري، من استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية إلى ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، من أجل تتويج الهلال عليه.
وحسم الهلال البطولة بشكل رسمي من الجولة الـ33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق الهلال اللقب على حساب نادي النصر أقرب الملاحقين وصاحب المركز الثاني في دوري روشن لهذا الموسم.