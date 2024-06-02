تفاعل كبير من جماهير ريال مدريد مع زيدان (فيديو)

وحرص زيدان على التوجه إلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ومعانقته وتهنئته على اللقب القاري.

وتحدث زيدان مع أنشيلوتي ببعض الكلمات عقب نهاية المباراة قبل أن يغادر لمتابعة مراسم التتويج.

وسبق أن عمل زيدان مساعدًا مع أنشيلوتي في ريال مدريد موسم 2014 -2015