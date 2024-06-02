تفاعل كبير من جماهير ريال مدريد مع زيدان (فيديو)
خطف النجم الفرنسي زين الدين زيدان الأضواء عقب نهاية مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت.
وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي بثنائية داني كارفخال وفينيسيوس جونيور.
وظهر زيدان على أرضية ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن عقب نهاية اللقاء النهائي مباشرة لتسليم كأس دوري الأبطال إلى ريال مدريد.
وحمل مدرب ريال مدريد السابق الكأس وتوجه إلى منصة التتويج ليضعها في مكانها المخصص.
ونال زيدان تفاعلًا كبيرًا من جانب جماهير ريال مدريد منذ ظهوره على أرضية ملعب ويمبلي خاصة مع ارتباطها بزيزو كمدرب ونجم أسطوري في تاريخ العملاق المدريدي.
وحرص زيدان على التوجه إلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ومعانقته وتهنئته على اللقب القاري.
وتحدث زيدان مع أنشيلوتي ببعض الكلمات عقب نهاية المباراة قبل أن يغادر لمتابعة مراسم التتويج.
وسبق أن عمل زيدان مساعدًا مع أنشيلوتي في ريال مدريد موسم 2014 -2015