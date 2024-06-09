الأهلي يهزم الاتحاد ويشعل نهائي دوري السلة المصري (فيديو)

فرض الأهلي سيطرته منذ بداية اللقاء بالتفوق بفارق 12 نقطة كاملة مع نهاية الربع الأول بنتيجة 26-14 ثم اتسع الفارق إلى 15 نقطة مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 47-32.

وواصل الأهلي تفوقه مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 68-54 ولكن الاتحاد قدم انتفاضة مميزة وقلص الفارق إلى 4 نقاط في الربع الأخير.