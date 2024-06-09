الأهلي يهزم الاتحاد ويشعل نهائي دوري السلة المصري (فيديو)
حسم الأهلي الفوز على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 83-79 مساء اليوم الأحد في ثاني جولات الدور النهائي ببطولة دوري سوبر السلة المصري.
وأقيمت المباراة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط حضور جماهيري لمشجعي الفريقين بجانب حضور محمد مصيلحي رئيس الاتحاد وبعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي.
فرض الأهلي سيطرته منذ بداية اللقاء بالتفوق بفارق 12 نقطة كاملة مع نهاية الربع الأول بنتيجة 26-14 ثم اتسع الفارق إلى 15 نقطة مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 47-32.
وواصل الأهلي تفوقه مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 68-54 ولكن الاتحاد قدم انتفاضة مميزة وقلص الفارق إلى 4 نقاط في الربع الأخير.
وتقام منافسات الدور النهائي للبطولة بنظام الأفضل من 5 جولات لتحديد بطل الدوري المصري للسلة.
وفاز الاتحاد بلقاء الجولة الأولى بنتيجة 71-69 ليحكم التعادل بين الفريقين حتى الآن بنتيجة مباراة لمثلها.
وتقام الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل على نفس الصالة ثم تقام الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل.
وحال امتداد الدور النهائي لمواجهة خامسة ستقام يوم الجمعة المقبل لحسم الصراع على اللقب.
ويحمل الأهلي لقب دوري السلة بينما نجح الاتحاد في حسم لقب الكأس على حساب الأهلي مؤخرًا.