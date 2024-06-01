فوز بروسيا دورتموند على ريال مدريد في يد فيرغسون

الثنائيات الدفاعية

من ضمن نقاط الضعف التي قد يجد ريال مدريد متأثرًا بها في المباراة النهائية ضد بروسيا دورتموند هي خسارة الثنائيات على المستوى الدفاعي بسهولة.

النادي الملكي على عكس السنوات الماضية التي كان يتميز فيها بالتعامل الجيد مع العرضيات والكرات الرأسية، أصبح فقيرًا للغاية في ذلك الجانب، حتى برشلونة تفوق عليه فيها هذا الموسم وهو في حال أسوأ بكثير.

بروسيا دورتموند لو أراد الفوز، سيتعين عليه استغلال المساحات خلف الدفاع ولعب الكرات في زوايا رؤية عمياء بالنسبة لنجوم الملكي، حتى تكون لهجوم الفريق الألماني فرصة في الفوز بالثنائية الهوائية.

منع الخصوم من الهجمات المرتدة

نقطة أخرى يعاني منها ريال مدريد هذا الموسم، ويتميز فيها بروسيا دورتموند بشكل كبير، وهي التعامل مع الكرات المرتدة.

ريال مدريد قد يخسر مباراة فقط بسبب الهجمات المرتدة، وحدث ذلك ضد أتلتيكو مدريد مرة والثانية، وكان من الممكن أن يحدث ضد برشلونة لولا العودة في النتيجة أكثر من مرة.

الفريق الإسباني إذا ما أراد ألا يتلقى كرات مرتدة سريعة عديدة عليه أحيانًا أن يترك الكرة لبروسيا دورتموند، ويلجأ للدفاع حال سمحت النتيجة بذلك.

ريال مدريد لا يعرف كيف يوقف كرة مرتدة، ولو قام بروسيا دورتموند بتنفيذها بشكل مثالي هذا سيعني هدفًا بكل تأكيد؛ نظرًا للضعف الدفاعي الملكي في تلك الحالة.