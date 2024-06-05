قرار عاجل في مباراة ليبيا وموريشيوس بتصفيات مونديال 2026
كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم أن جماهير المنتخب الليبي ستتمكن من الدخول لملعب شهداء بنينا في بنغازي مجانا لمتابعة مباراة ليبيا وموريشيوس، غدا الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونشر الاتحاد الليبي للعبة بيانا عاجلا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيه، إن اللواء خالد خليفة حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية، "تولى شراء جميع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام منتخب مورشيوس، والتي ستقام، الخميس، في ملعب شهداء بنينا الدولي في بنغازي، على أن يتم توزيع تذاكر الدخول مجانا للجماهير في مقرات أندية النصر، والتحدي، والهلال، والأهلي في بنغازي.
وينهي المنتخب الليبي، مساء الأربعاء، تدريباته في مدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة منتخبي موريشيوس، ثم الرأس الأخضر، وذلك على التوالي يومي الخميس 6، والإثنين 10 يونيو الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وكان الصربي "ميتشو" مدرب المنتخب الليبي، وجه الدعوة لـ 28 لاعبًا من 12 ناديًا في الدوري المحلي تأهبًا للمواجهتين المتتاليتن أمام منتخبَي موريشيوس والرأس الأخضر، واللتين يسعى فيهما منتخب فرسان المتوسط إلى تعزيز صداراتهم للمجموعة ودعم حظوظهم في التأهل للمرة الأولى في تاريخهم للمونديال.
ويحتل المنتخب الليبي المركز الأول للمجموعة الرابعة لتصفيات منطقة أفريقيا لمونديال 2026 (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) برصيد 4 نقاط، وذلك بالتساوي مع الكاميرون والرأس الأخضر.
وتضم تصفيات منطقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تسع مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، على أن يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويمكن للوصيف التنافس في المباريات الفاصلة للتقدم إلى الملحق القاري والمنافسة على بطاقة عاشرة للقارة السمراء في المونديال الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 54 منتخبا.