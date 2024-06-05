قرار عاجل في مباراة ليبيا وموريشيوس بتصفيات مونديال 2026

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم أن جماهير المنتخب الليبي ستتمكن من الدخول لملعب شهداء بنينا في بنغازي مجانا لمتابعة مباراة ليبيا وموريشيوس، غدا الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد الليبي للعبة بيانا عاجلا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيه، إن اللواء خالد خليفة حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية، "تولى شراء جميع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام منتخب مورشيوس، والتي ستقام، الخميس، في ملعب شهداء بنينا الدولي في بنغازي، على أن يتم توزيع تذاكر الدخول مجانا للجماهير في مقرات أندية النصر، والتحدي، والهلال، والأهلي في بنغازي.

وينهي المنتخب الليبي، مساء الأربعاء، تدريباته في مدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة منتخبي موريشيوس، ثم الرأس الأخضر، وذلك على التوالي يومي الخميس 6، والإثنين 10 يونيو الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.