رقم قياسي.. توم دالي يشارك في منافسات الغطس بالأولمبياد للمرة الخامسة

وسيدافع دالي (29 عاما)، والذي اعتزل الرياضة بعد أولمبياد طوكيو لكنه قرر العودة العام الماضي، عن ميداليته الذهبية في منافسات القفز المتزامن من عشرة أمتار للرجال.

وسيشارك دالي مع زميله في الفريق نواه وليامز، بعد فوز الثنائي بفضية بطولة العالم في الدوحة في فبراير شباط بالإضافة إلى ذهبية كأس العالم في برلين في مارس آذار الماضي.

وقال مارك إنجلاند رئيس بعثة الفريق البريطاني في بيان لوسائل الإعلام البريطانية: "هناك مزيج رائع من الشباب والخبرة داخل الفريق، ويسعدني أن أرحب بعودة البطلين الأولمبيين جاك (لافر) وتوم".

وأضاف: "تهانينا لتوم خاصة بعدما أصبح أول بريطاني ينافس في مسابقة الغطس في خمس دورات أولمبية- وهو إنجاز رائع".