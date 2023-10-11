زيدان يرفض حسم موعد عودته لعالم التدريب

رفض زين الدين زيدان حسم موعد عودته لمقاعد المدربين مرة ثانية بعد آخر تجاربه في قيادة ريال مدريد منذ أكثر من عام.

وأقيمت، مساء الثلاثاء، احتفالية ضخمة لنادي يوفنتوس بمناسبة 100 عام على استحواذ عائلة أنييلي على النادي، بحضور العديد من أساطير الفريق وعلى رأسهم زين الدين زيدان وأليساندرو ديل بييرو، وذلك بعدما استحوذ إدواردو أنييلي، على البيانكونيري في يوليو 1923، مما أدى إلى تغيير مسار تاريخ كرة القدم الإيطالية.

وفي تورينو، استضاف يوفنتوس حفلًا كبيرًا يسمى "معًا، عرض أبيض وأسود"، يضم فعاليات مختلفة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس النادي.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة "سكاي" عن موعد عودته للتدريب: "لا أخبار، لا شيء الآن أنا أستمتع مع عائلتي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "سيكون الأمر دائمًا مليئًا بالشائعات طالما أنني مدرب، دعونا نرى".