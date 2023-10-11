زيدان يرفض حسم موعد عودته لعالم التدريب
رفض زين الدين زيدان حسم موعد عودته لمقاعد المدربين مرة ثانية بعد آخر تجاربه في قيادة ريال مدريد منذ أكثر من عام.
وأقيمت، مساء الثلاثاء، احتفالية ضخمة لنادي يوفنتوس بمناسبة 100 عام على استحواذ عائلة أنييلي على النادي، بحضور العديد من أساطير الفريق وعلى رأسهم زين الدين زيدان وأليساندرو ديل بييرو، وذلك بعدما استحوذ إدواردو أنييلي، على البيانكونيري في يوليو 1923، مما أدى إلى تغيير مسار تاريخ كرة القدم الإيطالية.
وفي تورينو، استضاف يوفنتوس حفلًا كبيرًا يسمى "معًا، عرض أبيض وأسود"، يضم فعاليات مختلفة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس النادي.
وقال زيدان في تصريحات لشبكة "سكاي" عن موعد عودته للتدريب: "لا أخبار، لا شيء الآن أنا أستمتع مع عائلتي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في المستقبل".
وأضاف: "سيكون الأمر دائمًا مليئًا بالشائعات طالما أنني مدرب، دعونا نرى".
ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين، واستطاع أن يحقق زيدان عديداً من البطولات.
مسيرة زيدان الأولى مع ريال مدريد كانت ناجحة للغاية، حيث فاز بتسعة ألقاب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، لكن بعد تحقيق اللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا في 2018، غادر النادي ليعود في مارس 2019 خلفا للمدرب سولاري.
وعلى رغم فوزه بالدوري الإسباني في الولاية الثانية، فإنه لم يستطع تكرار نجاحه على المستوى القاري، بالتالي، غادر مرة أخرى في نهاية موسم 2020-2021، ليكون بشكل عام قد حقق زين الدين زيدان 11 بطولة كمدرب مع ريال مدريد.
وبالنظر إلى أرقام زين الدين زيدان خلال مسيرته في الولاية الأولى مع ريال مدريد فقد قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ105، وتعادل في 28، وخسر 16، أما في الولاية الثانية فخاض زيزو مع الملكي 114 مباراة فاز في 69، وتعادل في 25، وخسر 20.