منتخب قطر يهزم طاجيكستان ويتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا

تأهل منتخب قطر، حامل اللقب، إلى دور الـ16 في كأس آسيا بعد فوزه 1/0 على طاجيكستان، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وعلى استاد البيت، سجل أكرم حسن عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، ليحقق منتخب قطر فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على لبنان.

ولعب منتخب طاجيكستان بـ10 لاعبين بعد طرد أمادوني كامولوف في الدقيقة 79.