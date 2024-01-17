منتخب قطر يهزم طاجيكستان ويتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا
تأهل منتخب قطر، حامل اللقب، إلى دور الـ16 في كأس آسيا بعد فوزه 1/0 على طاجيكستان، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
وعلى استاد البيت، سجل أكرم حسن عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، ليحقق منتخب قطر فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على لبنان.
ولعب منتخب طاجيكستان بـ10 لاعبين بعد طرد أمادوني كامولوف في الدقيقة 79.
وسجل عفيف هدفين في فوز قطر 3/0 على لبنان في الجولة الأولى، ليتصدر لاعب نادي السد ترتيب هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف.
ويملك منتخب قطر 6 نقاط من جولتين، ومن المقرر أن يلعب مع منتخب الصين في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل.
وحقق منتخب قطر، مستضيف النسخة الحالية، لقب نسخة 2019 من كأس آسيا.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، في وقت ستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى الـ 16 منتخبًا المتأهلة.