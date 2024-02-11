أنشيلوتي يصدم مبابي

بدا كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غاضبا من السؤال المستمر عن توقيت ضم الفريق للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وسجل جود بيلينغهام ثنائية بالإضافة لهدف لكل من فينيسيوس جونيور ورورديغو ليحقق ريال مدريد فوزا ساحقا 4-صفر على ضيفه جيرونا منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت، ليوسع فارق الصدارة إلى خمس نقاط.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم، والثاني جود بيلينغهام، والثالث رودريغو، والرابع توني كروس، والخامس فالفيردي، والسادس كامافينغا".