أنشيلوتي يصدم مبابي
بدا كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غاضبا من السؤال المستمر عن توقيت ضم الفريق للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وسجل جود بيلينغهام ثنائية بالإضافة لهدف لكل من فينيسيوس جونيور ورورديغو ليحقق ريال مدريد فوزا ساحقا 4-صفر على ضيفه جيرونا منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت، ليوسع فارق الصدارة إلى خمس نقاط.
وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم، والثاني جود بيلينغهام، والثالث رودريغو، والرابع توني كروس، والخامس فالفيردي، والسادس كامافينغا".
ليقوم أحد الصحفيين بسؤاله عن مبابي وسر سعي النادي لضمه إذا كان لديه أفضل اللاعبين بالفعل، ليجيب المدرب الإيطالي: "أنت تذكر لاعبا من فريق آخر، وأنا أتحدث عن فريقي فقط، نضم أفضل لاعبين بالعالم فلماذا تسألوني عن لاعب ليس ضمن صفوفنا؟".
ويرتبط كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بقوة الصيف القادم.
وعن إصابة بيلينغهام، كشف أنشيلوتي: "يعاني من التواء في الكاحل، وسيتم تقييم حالته غدًا، وأتمنى لحاقه بمباراة الثلاثاء بدوري الأبطال".
ريال مدريد يواجه ريد بول لايبزيغ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ولم يخسر جيرونا في 15 مباراة بالدوري منذ خسارته الأخيرة أمام ريال مدريد في سبتمبر الماضي، وكان فوزه سيضعه في الصدارة. لكنه استمر في المركز الثاني، بينما يتصدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المسابقة برصيد 61 نقطة بعد 24 مباراة.