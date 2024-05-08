إشارة جديدة على اقتراب مهاجم ليفربول من برشلونة (صورة)
أثار داروين نونيز، نجم ليفربول، المزيد من الجدل بشأن مستقبله مع "الريدز"، كما دعم التقارير التي تربطه بإمكانية الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
وظهرت تقارير صحفية، مؤخرًا، تؤكد أن برشلونة لديه رغبة في الحصول على خدمات نونيز نهاية الموسم الحالي.
وكان نونيز قام بحذف كل الصور المتعلقة بنادي ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".
وأقدم النجم الأوروغوياني على تصرف جديد ضاعف من خلاله التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى البلوغرانا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن نونيز سافر إلى برشلونة، حيث التقى مواطنه لاعب الفريق الكتالوني، رونالد أراوخو.
ونشر أراوخو عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام: صورة تجمعه بنونيز، وعلّق عليها، قائلاً: "أخي".
وأوضحت التقارير أن زيارة نونيز إلى برشلونة تأتي بعدما قرر اللاعب حذف كافة صوره المتعلقة بليفربول عبر حسابه على إنستغرام، حيث لم يتبقَ سوى صوره العائلية وتلك التي بقميص أوروغواي، وأنديته السابقة.
وعانى داروين من تقديم مستويات لا تناسب المبلغ المدفوع فيه من إدارة ليفربول، في صيف 2022، والآمال المعقودة عليه ليصبح مهاجم الفريق الأول.
ولم يسجل نونيز على مدار ما يقرب من موسمين إلا 33 هدفًا في 94 مباراة، رغم ما يحظى به من ثقة ودعم المدرب الألماني يورغن كلوب.
ورغم الفوز الذي حققه ليفربول على توتنهام 4-2 في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، فإن نونيز كان مثار أحاديث الجمهور بسبب إهداره المتكرر للفرص السهلة، ما أسهم في توجيه العديد من المشجعين لإساءات ضده في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن داروين نونيز يمتلك عقدًا ساريًا مع ليفربول حتى 2028.