إشارة جديدة على اقتراب مهاجم ليفربول من برشلونة (صورة)

أثار داروين نونيز، نجم ليفربول، المزيد من الجدل بشأن مستقبله مع "الريدز"، كما دعم التقارير التي تربطه بإمكانية الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وظهرت تقارير صحفية، مؤخرًا، تؤكد أن برشلونة لديه رغبة في الحصول على خدمات نونيز نهاية الموسم الحالي.

وكان نونيز قام بحذف كل الصور المتعلقة بنادي ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".

وأقدم النجم الأوروغوياني على تصرف جديد ضاعف من خلاله التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى البلوغرانا.