ماتيب يُزيد معاناة ليفربول

تصاعدت أزمة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد غياب جويل ماتيب، مدافع الفريق، لمدة لن تقل عن أسبوعين بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وكان من المرجح ألا يلعب ماتيب أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا على ملعب إيبروكس بعد أن لعب ثلاث مباريات في أسبوع، ولكن وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" علمت أنه سيغيب بشكل إجباري.

وشارك إبراهيما كوناتي للمرة الأولى هذا الموسم بعد شفائه من الإصابة، عندما حل بديلا لماتيب في ملعب الإمارات، ومن المقرر أن يلعب بجوار فيرجيل فان دايك في ملعب إيبروكس.

ويبدو أن جو جوميز، مدافع الفريق الرابع، سيلعب في مركز الظهير الأيمن طوال فترة غياب أرنولد، رغم أن جيمس ميلنر يمكنه اللعب في المكان نفسه.

ومع بداية الموسم، افتقد ليفربول لجهود 10 لاعبين، ولكن بعد فترة راحة قصيرة انخفض العدد إلى 6 لاعبين، وانضم إلى الثنائي أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا، اللذين استبعدا من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، أرثور ميلو، المعار من يوفنتوس، الذي سيغيب ثلاثة أشهر بعد أن لعب 13 دقيقة فقط مع الفريق.