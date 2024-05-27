رسميًا.. قائمة منتخب مصر تشهد تواجد صلاح ونجم الزمالك

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة الرسمية لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبلين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد غيابه عن معسكر شهر مارس الماضي بعد عودته من إصابة قوية تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.