رسميًا.. قائمة منتخب مصر تشهد تواجد صلاح ونجم الزمالك
أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة الرسمية لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبلين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد غيابه عن معسكر شهر مارس الماضي بعد عودته من إصابة قوية تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.
وعاد للقائمة أيضًا أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بعد استبعاده من معسكر شهر مارس الماضي كما عاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.
وغاب أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي لأسباب فنية بجانب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني لإجرائه جراحة في إصبع يده ورمضان صبحي لاعب بيراميدز بسبب أزمة اتهامه بتعاطي المنشطات.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد عواد – مهدي سليمان.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – ناصر ماهر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد الشامي.
خط الهجوم: محمد صلاح – أحمد أمين "أوفة" – مصطفى محمد – محمد شريف.