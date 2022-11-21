ميسي: كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة لي وأتوقع مباراة صعبة ضد السعودية

ويلاقي منتخب الأرجنتين منافسه السعودي، غدا الثلاثاء، على استاد لوسيل، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

وأوضح قائد الأرجنتين أيضًا "إنه وقت مختلف في الموسم، مع عدد أقل من المباريات، شعرت بأنني بحالة جيدة، وواصلت الإيقاع وشعرت دائمًا بالراحة، وهذا ما حاولت القيام به حتى هذه اللحظة، لا أفعل أي شيء مميز، لقد اهتممت بالطريقة التي كنت أفعلها دائمًا في مسيرتي".

وتابع: "يسعدني أن هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون نفس الشيء مثلي، من المحتمل أن تكون نهائيات كأس العالم 2022 الأخيرة، الفرصة الأخيرة لتحقيق ما نريده جميعًا".