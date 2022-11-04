عرض سيارة فيراري الخاصة بشوماخر خلال مزاد في جنيف

عرض سيارة فيراري الخاصة بشوماخر خلال مزاد في جنيف

شوماخر غاب عن الأنظار منذ تعرضه لإصابة في المخ خلال حادث تزلج بجبال الألب في 2013.
فريق التحرير
فريق التحرير

أعلنت صالة سوذبيز للمزادات، اليوم الجمعة، أن سيارة فيراري التي فاز بها مايكل شوماخر في 5 سباقات في طريقه إلى التتويج بلقب بطولة العالم فورمولا 1 في 2003 ستعرض في مزاد بجنيف الأسبوع المقبل.

وتتوقع "سو ذبيز" أن تباع السيارة الحمراء "شاسيه 229"، التي قادها السائق الألماني شوماخر 9 مرات، بنحو 9.4 مليون دولار.

وقال فنسن لوزوي المساعد التنفيذي لمدير المبيعات في سوذبيز: "إنها مميزة لأنها واحدة من 4 سيارات فقط حققت أكثر من 4 انتصارات في تاريخ فيراري، خاصة مع أحد أمهر السائقين في جيله، مايكل شوماخر".

وغاب شوماخر عن الأنظار منذ تعرضه لإصابة في المخ خلال حادث تزلج في جبال الألب، في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وتوج شوماخر بطلًا للعالم مرتين مع بنيتون في 1994 و1995 وفاز بعد ذلك باللقب 5 مرات متتالية مع فيراري ما بين 2000 و2004 ثم اعتزل في 2006 لكنه عاد إلى صفوف مرسيدس ما بين 2010 و2012.

وحاليًا يقود الابن ميك شوماخر لفريق هاس في فورمولا 1 حاليًا.

فورمولا 1

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