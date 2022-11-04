عرض سيارة فيراري الخاصة بشوماخر خلال مزاد في جنيف

أعلنت صالة سوذبيز للمزادات، اليوم الجمعة، أن سيارة فيراري التي فاز بها مايكل شوماخر في 5 سباقات في طريقه إلى التتويج بلقب بطولة العالم فورمولا 1 في 2003 ستعرض في مزاد بجنيف الأسبوع المقبل.

وتتوقع "سو ذبيز" أن تباع السيارة الحمراء "شاسيه 229"، التي قادها السائق الألماني شوماخر 9 مرات، بنحو 9.4 مليون دولار.

وقال فنسن لوزوي المساعد التنفيذي لمدير المبيعات في سوذبيز: "إنها مميزة لأنها واحدة من 4 سيارات فقط حققت أكثر من 4 انتصارات في تاريخ فيراري، خاصة مع أحد أمهر السائقين في جيله، مايكل شوماخر".