خلال نزال فيوري وأسيك.. رونالدو يذكّر نجله بموعد النوم (فيديو)
يبدو أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يتبع قواعد صارمة مع نجله "جونيور"؛ إذ شوهد وهو يذكّره بموعد نومه من أجل الذهاب للمدرسة خلال حضوره النزال الناري الذي جمع بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، في "المملكة آرينا" بالرياض، مساء السبت.
وتواجد جونيور برفقة والده في "المملكة آرينا" لمشاهد النزال، ولكن بعد فترة قصيرة ظهر النجم البرتغالي وهو يشير إلى الساعة ويذكر نجله بضرورة الرحيل من أجل ميعاد نومه والاستيقاظ مبكرا من أجل الدراسة.
كما ظهر رونالدو في فيديو آخر وهو يتحدث مع نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، الذي تواجد أيضا لحضور النزال، وقام النجم البرازيلي بسؤاله عن نجله، ليرد رونالدو، قائلا: "لديه مدرسة، قلت ستأتي لمتابعة الملاكمة ولكن تذكر أن غداً ستستيقظ مبكراً".
وانضم كريستيانو جونيور لفريق النصر تحت 15 عاما، بعدما قرر "الدون" اللعب لصفوف "العالمي" بداية من يناير 2023.
وقدم نجل رونالدو مستويات رائعة منذ انضمامه لفريق البراعم، بتسجيل الأهداف بشكل متواصل.
وفاز الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني تايسون فيوري، ليتوج بطلا للعالم لوزن الثقيل بلا منازع في النزال المثير.