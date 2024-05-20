خلال نزال فيوري وأسيك.. رونالدو يذكّر نجله بموعد النوم (فيديو)

يبدو أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يتبع قواعد صارمة مع نجله "جونيور"؛ إذ شوهد وهو يذكّره بموعد نومه من أجل الذهاب للمدرسة خلال حضوره النزال الناري الذي جمع بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، في "المملكة آرينا" بالرياض، مساء السبت.

وتواجد جونيور برفقة والده في "المملكة آرينا" لمشاهد النزال، ولكن بعد فترة قصيرة ظهر النجم البرتغالي وهو يشير إلى الساعة ويذكر نجله بضرورة الرحيل من أجل ميعاد نومه والاستيقاظ مبكرا من أجل الدراسة.