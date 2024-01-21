استمرار غياب إسماعيل بن ناصر عن الجزائر في أمم أفريقيا

بن ناصر غاب عن تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الماضية ضد بوركينا فاسو بداعي الإصابة.

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن غياب بن ناصر سيتواصل أمام موريتانيا.

وتعرض لاعب ميلان الإيطالي لإصابة قوية في الركبة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر، في مايو أيار 2023، أجبرته على إجراء جراحة.

وغاب بن ناصر لأكثر من 7 أشهر ثم عاد قبل فترة قصيرة من نهائيات كأس الأمم لينضم لتشكيلة المدرب جمال بلماضي.

ولم يتضح بعد إذا كانت إصابة بن ناصر هي نفسها التي عانى منها، في الأشهر الماضية، أم أنها إصابة مختلفة.