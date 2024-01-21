إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر

استمرار غياب إسماعيل بن ناصر عن الجزائر في أمم أفريقيا

غاب بن ناصر أكثر من 7 أشهر ثم عاد قبل فترة قصيرة من كأس الأمم

سيغيب إسماعيل بن ناصر لاعب الجزائر عن المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم ضد موريتانيا، يوم الثلاثاء.

لم يتضح بعد إذا كانت إصابة بن ناصر هي نفسها التي عانى منها، في الأشهر الماضية، أم أنها إصابة مختلفة.

بن ناصر غاب عن تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الماضية ضد بوركينا فاسو بداعي الإصابة.

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن غياب بن ناصر سيتواصل أمام موريتانيا.

وتعرض لاعب ميلان الإيطالي لإصابة قوية في الركبة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر، في مايو أيار 2023، أجبرته على إجراء جراحة.

وغاب بن ناصر لأكثر من 7 أشهر ثم عاد قبل فترة قصيرة من نهائيات كأس الأمم لينضم لتشكيلة المدرب جمال بلماضي.

ولم يتضح بعد إذا كانت إصابة بن ناصر هي نفسها التي عانى منها، في الأشهر الماضية، أم أنها إصابة مختلفة.

إسماعيل بن ناصر
منتخب الجزائر يقتنص تعادلا ثمينا من بوركينا فاسو في أمم أفريقيا

وتحتل الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين من تعادلين، متأخرة بنقطتين عن أنجولا وبوركينا، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون نقاط.

ويغيب المدافع رامي بن سبعيني أيضًا عن المباراة المقبلة ضد موريتانيا بسبب الإيقاف.

المنتخب الجزائري
كأس أمم أفريقيا 2023

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