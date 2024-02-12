"كما لم تشاهدوه من قبل".. ستاد هزاع بن زايد يكتسي بالثلوج (فيديو)

وكانت رابطة دوري المحترفين الإماراتية قد أعلنت تأجيل مباريات دوري المحترفين، اليوم الإثنين، بسبب الأحوال الجوية.

وكتب حساب دوري أدنوك للمحترفين عبر حسابه في منصة "X": "نظرًا لسوء الأحوال الجوية، تأجيل مباريات يوم الإثنين من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين".

وأكدت الرابطة أن مباريات غدا الثلاثاء تقام في مواعيدها.

وكان من المقرر أن يلعب اليوم الإثنين، الإمارات مع البطائح، وشباب الأهلي مع حتا، وبني ياس أمام عجمان، لحساب الجولة الـ13 من الدوري.

ويتصدر الوصل جدول ترتيب دوري أدنوك ويملك 30 نقطة من 12 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن العين، ثم يحتل شباب الأهلي، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 24 نقطة مقابل 22 نقطة للشارقة في المركز الرابع.

ويوم الثلاثاء، من المقرر أن يلعب اتحاد كلباء مع خورفكان، والوحدة أمام الشارقة، والوصل أمام النصر، على أن تختتم مباريات الجولة الـ13 يوم الجمعة بمواجهة العين مع الجزيرة.