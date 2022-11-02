ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

هز محمد صلاح وداروين نونيز الشباك قرب النهاية ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه نابولي اليوم الثلاثاء، لكن الفريق الإيطالي ضمن صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمن الفريقان التأهل قبل هذه المواجهة لكن كان يتبقى حسم المركز الأول بالمجموعة إذ كان ليفربول بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف لخطف الصدارة من نابولي.

وأنهى نابولي المجموعة برصيد 15 نقطة مثل ليفربول لكنه يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى: