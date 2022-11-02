ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
هز محمد صلاح وداروين نونيز الشباك قرب النهاية ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه نابولي اليوم الثلاثاء، لكن الفريق الإيطالي ضمن صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وضمن الفريقان التأهل قبل هذه المواجهة لكن كان يتبقى حسم المركز الأول بالمجموعة إذ كان ليفربول بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف لخطف الصدارة من نابولي.
وأنهى نابولي المجموعة برصيد 15 نقطة مثل ليفربول لكنه يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى:
اقتنص بورتو البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2 -1 يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات ليودع النادي الإسباني البطولة في المركز الأخير.
وهذه المرة الأولى التي يحتل فيها أتلتيكو مدريد المركز الأخير في مجموعته بتاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.
وانتقل باير ليفركوزن الألماني تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد تعادله سلبيا مع كلوب بروغ البلجيكي، والذي تأهل رفقة بورتو إلى دور الستة عشر.
وتصدر بورتو ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلوب بروغ الوصيف وحل ليفركوزن في المركز الثالث بخمس نقاط متفوقا في المواجهات المباشرة على أتلتيكو صاحب المركز الرابع والذي ودع البطولة القارية.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:
جدد بايرن ميونخ الألماني فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-صفر، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء.
في المجموعة ذاتها، وبعد أن فقد آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي للموسم الثاني تواليًا واكتفى بالتأهل إلى الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حقق برشلونة فوزًا معنويًا 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة:
حجز كل من توتنهام الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي المجموعة الرابعة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما بالنتيجة ذاتها 2-1 على المضيفين مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليًا ضمن الجولة السادسة والأخيرة.
وحسم توتنهام الصدارة برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).
وفيما يلي جول ترتيب المجموعة الرابعة: