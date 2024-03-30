إسماعيل بن ناصر على رادار أندية الدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية أن الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان الإيطالي، أصبح من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم أحد الأندية السعودية الكبيرة خلال الصيف المقبل.
ويعتبر إسماعيل بن ناصر واحدا من أبرز لاعبي خط وسط ميلان في السنوات الأخيرة.
ويرتبط الدولي الجزائري بعقد مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2027.
ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن النجم الجزائري على رادار أحد عمالقة الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يقدم عرضا لميلان قيمته 50 مليون يورو، من أجل ضم إسماعيل بن ناصر في الصيف المقبل.
وأكد التقرير أن عرضًا بهذه القيمة سيجعل إدارة ميلان تفكر في قبوله، خصوصًا أنها سبق وسمحت ببيع ساندرو تونالي لنادي نيوكاسل الإنجليزي بسبب المقابل المادي الكبير للصفقة.
وأشار التقرير، إلى أن اللاعب هدف للعديد من الأندية الأوروبية، وتحديدًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ويتقدمها آرسنال.
وانضم بن ناصر إلى ميلان قادما من إمبولي الإيطالي في صيف 2019، وشارك في 15 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً ولم يسجل.