استدعاء ألفونسو ديفيز لمنتخب كندا قبل مباراة فاصلة للتأهل إلى كوبا أمريكا

اختير ألفونسو ديفيز، لاعب نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في قائمة كندا التي تستعد لملاقاة ترينيداد وتوباغو في مباراة حاسمة من أجل التأهل إلى بطولة كأس كوبا أمريكا على الرغم من أنه يواصل التعافي من ضربة بالحذاء في وجهه وإجهاد في الأربطة أثر على مشاركاته مع بطل الدوري الألماني مؤخرًا.

وقد يكون تعافي ديفيز عاملاً مهمًا لكندا من أجل التأهل إلى كوبا أمريكا للمرة الأولى بالانتصار على ترينيداد وتوباغو في المباراة المقرر لها، يوم 23 مارس، في مدينة فريسكو بولاية تكساس.

وستكون مكافأة الفريق الفائز مقعدًا في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، والتي تضم منتخب الأرجنتين متصدر التصنيف العالمي وبطل كأس العالم، وبيرو، وتشيلي، خلال البطولة التي تقام بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.