استدعاء ألفونسو ديفيز لمنتخب كندا قبل مباراة فاصلة للتأهل إلى كوبا أمريكا
اختير ألفونسو ديفيز، لاعب نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في قائمة كندا التي تستعد لملاقاة ترينيداد وتوباغو في مباراة حاسمة من أجل التأهل إلى بطولة كأس كوبا أمريكا على الرغم من أنه يواصل التعافي من ضربة بالحذاء في وجهه وإجهاد في الأربطة أثر على مشاركاته مع بطل الدوري الألماني مؤخرًا.
وقد يكون تعافي ديفيز عاملاً مهمًا لكندا من أجل التأهل إلى كوبا أمريكا للمرة الأولى بالانتصار على ترينيداد وتوباغو في المباراة المقرر لها، يوم 23 مارس، في مدينة فريسكو بولاية تكساس.
وستكون مكافأة الفريق الفائز مقعدًا في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، والتي تضم منتخب الأرجنتين متصدر التصنيف العالمي وبطل كأس العالم، وبيرو، وتشيلي، خلال البطولة التي تقام بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.
وقائمة مدرب كندا المؤقت ماورو بيلو هي الأصغر سنًا للفريق، منذ العام 2019، إذ ضمت 22 لاعبًا من أصل 23 أعمارهم تحت الثلاثين.
وبعد تعافيه من إجهاد في أربطة الركبة قبل 5 أسابيع، عاد ديفيز (23 عامًا) إلى تشكيلة بايرن خلال الفوز على ماينتس في الدوري، لكنه خرج بعد 15 دقيقة فقط بعد أن تلقى تدخلاً بالحذاء على وجهه ليتوجه إلى طبيب أسنان لإصلاح الأضرار.
وقال بيلو: "حين أنظر إلى القائمة هناك الكثير من اللاعبين في حالة بدنية جيدة، ويقومون بعمل جيد في أنديتهم، وأنا متحمس للغاية بشأن الاختيارات، وأريد لاعبين متعطشين يأتون بهذه الرغبة في تمثيل بلادهم، وبالنسبة لي الأمر يتمثل في إحياء الشغف وجلب لاعبين بحالة جيدة".