رئيس الأهلي السعودي يشن هجوما على التحكيم

واتهم خالد العيسى، حكم المباراة بأنه تسبب في خسارة فريقه الكلاسيكو أمام الهلال، قائلا: "لاعبو الأهلي خسروا بأشياء خارجة عن إرادتهم".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "ما زلنا نخسر المباريات بأشياء خارجة عن إرادتنا، الهدف الأول للهلال غير صحيح بعدما ارتقى ميتروفيتش بكامل جسده على مدافع الأهلي".

وتابع: "أعتذر للجماهير، لقد قدمنا مباراة رائعة، وأوجه الشكر للمدرب واللاعبين والجماهير والرابطة على الأداء المميز".

ورفض العيسى الحديث عن تأثر الأهلي بتأجيل المباراة قائلا: "لم نختر هذا الموعد، ولكن نحن جاهزون في أي وقت وفي كل الظروف".