رئيس الأهلي السعودي يشن هجوما على التحكيم
شنّ خالد العيسى رئيس النادي الأهلي السعودي، هجوما على الإسباني ريكاردو دي بيرجوس حكم مباراة فريقه ضد الهلال، والتي أقيمت أمس وخسرها الفريق الجداوي بثنائية مقابل هدف.
واتهم خالد العيسى، حكم المباراة بأنه تسبب في خسارة فريقه الكلاسيكو أمام الهلال، قائلا: "لاعبو الأهلي خسروا بأشياء خارجة عن إرادتهم".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "ما زلنا نخسر المباريات بأشياء خارجة عن إرادتنا، الهدف الأول للهلال غير صحيح بعدما ارتقى ميتروفيتش بكامل جسده على مدافع الأهلي".
وتابع: "أعتذر للجماهير، لقد قدمنا مباراة رائعة، وأوجه الشكر للمدرب واللاعبين والجماهير والرابطة على الأداء المميز".
ورفض العيسى الحديث عن تأثر الأهلي بتأجيل المباراة قائلا: "لم نختر هذا الموعد، ولكن نحن جاهزون في أي وقت وفي كل الظروف".
وسجل مالكوم هدفا في الوقت القاتل قاد به الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم؛ إذ تغلب 2-1 على الأهلي، أمس الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من المسابقة.
ووضع الهلال بذلك قدما على منصة التتويج؛ إذ رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام النصر صاحب المركز الثاني، قبل أربع جولات فقط من النهاية.
ويمكن للهلال أن يضمن التتويج باللقب، يوم الخميس المقبل، في حال هزيمة النصر أو تعادله مع الأخدود.
وتقدم الأهلي بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة 30، ثم تعادل الهلال في الدقيقة 52 عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، وسجل مالكوم هدف الفوز للهلال في الدقيقة 89.
وتجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث.