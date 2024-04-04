رسميا.. قائمة الحكام العرب لإدارة مباريات أولمبياد باريس

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 11 حكما عربيا من بينهم 4 حكام ساحة وذلك لإدارة مباريات مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام خلال الصائفة المقبلة.

وتدور مسابقة كرة القدم للأولمبياد في فئتي الرجال والسيدات في الفترة بين 24 يوليو و10 أغسطس 2024 بمشاركة 16 منتخبا رجاليا و12 منتخبا نسائيا.

ومنحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الثقة لـ 89 من الحكام، بين حكام الساحة والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو وحكام الاحتياطيين، ليكون من بينهم 11 حكما عربيا يتقدمهم الإماراتي عادل النقبي الذي شارك مؤخرا في إدارة مباريات كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

كما تم الاختيار على الموريتاني بيدا دحان والسوداني إسماعيل محمد علي فضلا عن المغربية بشرى الخربوبي التي ستكون من بين حكمات الساحة في الأولمبياد بعدما تألقت في إدارة بعض مباريات الأندية في المغرب وفي دوري أبطال إفريقيا فضلا عن حضورها في مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.