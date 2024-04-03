تطورات إيجابية بشأن حالة أحمد رفعت

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تطورات إيجابية بشأن أحمد رفعت، نجم مودرن فيوتشر، والذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، بالجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري إثر إصابته بأزمة قلبية تسببت في نقله لإحدى المستشفيات.

وظهر اللاعب مؤخرا، خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، له بالمستشفى التي جرى نقله إليه في القاهرة، بعد أن قضى فترة داخل مستشفى الإسكندرية.