تطورات إيجابية بشأن حالة أحمد رفعت
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تطورات إيجابية بشأن أحمد رفعت، نجم مودرن فيوتشر، والذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، بالجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري إثر إصابته بأزمة قلبية تسببت في نقله لإحدى المستشفيات.
وظهر اللاعب مؤخرا، خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، له بالمستشفى التي جرى نقله إليه في القاهرة، بعد أن قضى فترة داخل مستشفى الإسكندرية.
وتحسنت حالة رفعت الصحية بعد تواجده داخل غرفة الرعاية بأحد مستشفيات الإسكندرية لفترة طويلة، ووافق الأطباء على رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، ثم نُقل لمستشفى آخر بالقاهرة.
وقال شوبير عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "خبر جميل نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى.. ألف حمد وشكر لله".
وكان هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أكد أن حالة أحمد رفعت أصبحت مستقرة، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجه حتى الآن.