نجم تشيلسي يثير غضب جماهير ناديه بسبب برشلونة (صورة)
أثار الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، غضب جماهيره؛ بعدما أقدم على تصرف، اعتبروه غير لائق.
وظهر مودريك بنش في صورة له وهو يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني، ما اعتبره عدد من مشجعي تشيلسي استفزازًا لهم.
وتلقى اللاعب الأوكراني وابلا من الهجوم الذي شنته جماهير تشيلسي، بسبب ارتداء قميص غير ناديهم.
ولم يشارك اللاعب الأوكراني مودريك مع فريق تشيلسي في العديد من المباريات في الموسم الحالي، ولم يقم اللاعب بتقديم أوراق اعتماده منذ تواجده مع الفريق الإنجليزي في الانتقالات الشتوية في موسم 2023.
تشيلسي كان قد تعاقد مع اللاعب الأوكراني في اللحظات الأخيرة في يناير 2023، بعدما دخل في منافسة شرسة مع نظيره آرسنال الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب.