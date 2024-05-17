نجم تشيلسي يثير غضب جماهير ناديه بسبب برشلونة (صورة)

أثار الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، غضب جماهيره؛ بعدما أقدم على تصرف، اعتبروه غير لائق.

وظهر مودريك بنش في صورة له وهو يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني، ما اعتبره عدد من مشجعي تشيلسي استفزازًا لهم.

وتلقى اللاعب الأوكراني وابلا من الهجوم الذي شنته جماهير تشيلسي، بسبب ارتداء قميص غير ناديهم.