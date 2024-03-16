مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يستضيف مانشستر سيتي فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.
كما تبدأ اليوم جولة جديدة في الدوري الإنجليزي ويلعب توتنهام هوتسبير ضد فولهام.
وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد أوساسونا.
على الصعيد العربي تستكمل اليوم مباريات دوري روشن السعودي، بمواجهاتي الهلال ضد ضمك، والفتح أمام الاتحاد.
وفي الدوري التونسي يستضيف فريق الترجي نظيره الأفريقي.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي x نيوكاسل يونايتد - 08:30 مساء - bein sports 2 HD.
الدوري السعودي
الهلال x ضمك - 10:00 مساء - SSC1 HD.
الفتح x الاتحاد - 10:00 مساء - SSC2 HD.
الدوري التونسي
الترجي x الإفريقي - 11:00 مساء - El Watania 1.
الدوري الإسباني
أوساسونا x ريال مدريد - 06:15 مساء - bein sports 1 HD.
خيتافي x جيرونا - 08:30 مساء - bein sports 3 HD.
الدوري الألماني
دارمشتات x بايرن ميونيخ - 05:30 مساء - bein sports 5 HD.
الدوري الإنجليزي
فولهام x توتنهام - 08:30 مساء - bein sports HD.
الدوري الأمريكي
دي سي يونايتد x إنتر ميامي - 09:00 مساء - +Apple TV.