مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

كما تبدأ اليوم جولة جديدة في الدوري الإنجليزي ويلعب توتنهام هوتسبير ضد فولهام.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد أوساسونا.

على الصعيد العربي تستكمل اليوم مباريات دوري روشن السعودي، بمواجهاتي الهلال ضد ضمك، والفتح أمام الاتحاد.

وفي الدوري التونسي يستضيف فريق الترجي نظيره الأفريقي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: