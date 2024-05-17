الشناوي يفجر أزمة جديدة في معسكر الأهلي المصري قبل مواجهة الترجي
فجّر محمد الشناوي ، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، أزمة داخل معسكر فريقه قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي.
ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي، غدًا السبت، في جولة الذهاب للدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب (حمادي العقربي).
وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لخوض مباراة الترجي لأول مرة منذ إصابته التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي في كوت ديفوار.
وقال مصدر مطلع داخل الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن محمد الشناوي لا يزال رافضًا لفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء في لقاء الترجي لصالح مصطفى شوبير زميله بالفريق.
وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يرفض تماماً فكرة الاعتماد على محمد الشناوي في نهائي دوري الأبطال لابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة، بجانب تألق مصطفى شوبير.
وأوضح أن كولر طالب مدير الكرة خالد بيبو بحل هذه الأزمة وإقناع الشناوي بالجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكداً أن الحارس المخضرم رفض تمامًا الفكرة.
وأكد المصدر أن خالد بيبو عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي والذي يترأس حاليًّا بعثة الفريق في تونس، وأبلغه بموقف الشناوي ليتخذ القرار المناسب.