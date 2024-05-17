الشناوي يفجر أزمة جديدة في معسكر الأهلي المصري قبل مواجهة الترجي

وقال مصدر مطلع داخل الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن محمد الشناوي لا يزال رافضًا لفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء في لقاء الترجي لصالح مصطفى شوبير زميله بالفريق.

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يرفض تماماً فكرة الاعتماد على محمد الشناوي في نهائي دوري الأبطال لابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة، بجانب تألق مصطفى شوبير.

وأوضح أن كولر طالب مدير الكرة خالد بيبو بحل هذه الأزمة وإقناع الشناوي بالجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكداً أن الحارس المخضرم رفض تمامًا الفكرة.

وأكد المصدر أن خالد بيبو عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي والذي يترأس حاليًّا بعثة الفريق في تونس، وأبلغه بموقف الشناوي ليتخذ القرار المناسب.