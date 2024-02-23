نادٍ أرجنتيني يحظر مشجعًا مدى الحياة ألقى مقذوفًا على لاعب منافس

ينوي نادي تيغري الأرجنتيني فرض حظر مدى الحياة على مشجع ألقى مقذوفًا اتجاه لاعب من تشاكاريتا جونيورز، ما تسبب بإلغاء مباراة الفريقين في كأس الأرجنتين، يوم الأربعاء الماضي.

ووقعت الحادثة خلال مشادة بين لاعبي الفريقين والحكم إثر طرد أغوستين كاردوزو قائد تيغري في الشوط الثاني من مباراة قمة بدور الـ32 من كاس الأرجنتين.

وألقى المشجع عبوة من مدرجات مشجعي تيغري لتصطدم بعين فرناندو براندان مهاجم تشاكاريتا الذي احتاج إلى العلاج ليعلن الحكم بعد 15 دقيقة إلغاء المباراة، حيث كان تيغري متقدمًا 1/0.

وقال تيغري في بيان: "يبدي النادي رفضه الشديد لتصرف أولئك المشجعين الذي تسبب في إلغاء المباراة أمام تشاكاريتا جونيورز".

وأضاف: "نخطر جميع الأعضاء أن النادي سيعاقب أولئك الذين ألقوا بمقذوفات إلى أرضية الملعب بالإيقاف أو حظر دخول الاستاد مدى الحياة".