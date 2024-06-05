مشجع يستفز محمد صلاح بكريستيانو رونالدو (فيديو)
استفز أحد المشجعين المصريين، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لا يظهر فيه المشجع ولكن صوته كان واضحا ويتواجد داخل الفندق الذي يقيم فيه منتخب مصر معسكره استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026.
وظهر صوت المشجع وهو يقوم بمناداة صلاح بطريقة ساخرة، ويقول له "رونالدو عمك"، في إشارة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وأنه أفضل منه.
ولم يبد صلاح أي ردة فعل تجاه المشجع، فيما ظهر لاعب آخر يحاول تهدئة المشجع؛ إذ قام بدوره بإبعاد الكاميرا وإيقاف التصوير.
ويخوض منتخب مصر معسكرًا مغلقًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو، مساء الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتعد المباراة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، والذي يتطلع خلالها لاقتناص 3 نقاط جديدة، للاستمرار في صدارة المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كلا من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على جيبوتي بسداسية دون رد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.
ويمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو؛ إذ التقى المنتخبان 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات، وتعادل الفريقان في مباراتين، ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.