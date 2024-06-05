مشجع يستفز محمد صلاح بكريستيانو رونالدو (فيديو)

استفز أحد المشجعين المصريين، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لا يظهر فيه المشجع ولكن صوته كان واضحا ويتواجد داخل الفندق الذي يقيم فيه منتخب مصر معسكره استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

وظهر صوت المشجع وهو يقوم بمناداة صلاح بطريقة ساخرة، ويقول له "رونالدو عمك"، في إشارة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وأنه أفضل منه.

ولم يبد صلاح أي ردة فعل تجاه المشجع، فيما ظهر لاعب آخر يحاول تهدئة المشجع؛ إذ قام بدوره بإبعاد الكاميرا وإيقاف التصوير.