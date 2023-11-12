ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية

واختتم أهداف "الميرنغي"، البرازيلي رودريغو بتسجيله هدفين في الدقيقتين 50 و84.

فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد، اللاعب هوغو دورو في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد ريال مدريد للنقطة 32 في المركز الثاني، خلف جيرونا "المتصدر" برصيد 34 نقطة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 18 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.