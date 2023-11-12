ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية
قطار ريال مدريد يدهس فالنسيا.
اكتسح فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ13 للدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد مبكرا بهدف سجله داني كارفخال مع الدقيقة الثالثة.
وأضاف فينيسيوس جونيور هدفين رائعين في الدقيقتين 42 و49.
واختتم أهداف "الميرنغي"، البرازيلي رودريغو بتسجيله هدفين في الدقيقتين 50 و84.
فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد، اللاعب هوغو دورو في الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة، وصل رصيد ريال مدريد للنقطة 32 في المركز الثاني، خلف جيرونا "المتصدر" برصيد 34 نقطة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 18 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.