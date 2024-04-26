حفاظا على نزاهة المنافسة.. توحيد موعد بدء مباريات الحسم للدوري الليبي

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم أن مباريات الجولة السابعة من مرحلة الإياب لمنافسات المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، ستنطلق في توقيت واحد؛ حفاظا على نزاهة المسابقة وأهمية نتائج الجولة في تحديد الفريقين اللذين سيلتحقان بالأندية الأربعة المتأهلة سلفا إلى مرحلة الصراع على اللقب.

وقالت اللجنة إن مباريات الجولة السابعة من المجموعة الأولى ستُجرى جميعها يوم السبت 4 مايو، في التوقيت نفسه؛ نظرا لحساسية المباريات في المجموعة التي تتنافس فيها أربعة فرق على حجز البطاقتين المتبقيتين للتأهل إلى دور سداسي التتويج.

وضمن فريق النصر متصدر المجموعة الأولى من "دورينا" تأهله إلى دور سداسي التتويج عن مجموعته، ليبقى الصراع محتدما بين فرق الأهلي بنغازي والهلال والتعاون والأخضر على اللحاق به لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز في المرحلة الحاسمة للصراع على اللقب.

ووفقا لجدول المباريات الذي أعلنته لجنة المسابقات، يلعب نادي التحدي مع النصر على ملعب شهداء بنينا، والأخضر مع الأهلي بنغازي على ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، والمروج مع الأنوار على ملعب بشير جودة في المرج، والصقور مع التعاون على ملعب طبرق، والصداقة مع الهلال على ملعب شحات.

وقبل انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة الإياب، يتصدر النصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة، يليه الأهلي بنغازي برصيد 30 نقطة، ثم الهلال برصيد 29 نقطة، فالأخضر والتعاون (25 نقطة)، والتحدي بـ 14 نقطة، والأنوار بـ 13 نقطة، ثم الصداقة والمروج برصيد 12 نقطة، وفي المركز الأخير نادي الصقور وله 10 نقاط .