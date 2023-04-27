إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي يسخر من مشجعي آرسنال (فيديو وصور)
سخر البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي من مشجعي آرسنال خلال مواجهة الفريقين في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، أمس الأربعاء.
وسافر عدد من مشجعي آرسنال لدعم فريقهم أمام ملاحقه مانشستر سيتي في مباراة القمة، لكن المضيف جدَّد تفوقه على آرسنال وهذه المرة بنتيجة 4/1.
وأظهر مقطع فيديو سخرية إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي من جماهير آرسنال التي تواجدت بالقرب من مرماه في استاد الاتحاد، من خلال بعض الإيماءات.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد توجه إيدرسون نحو جماهير آرسنال وبدأ في الاستهزاء من خلال إخراج لسانه ورفع قبضتي يديه والتلويح بهما أمام عينيه كإشارة واضحة إلى أن مشجعي آرسنال كانوا يبكون على أداء فريقهم أمام السيتي.
وأوضحت الصحيفة أن عددًا من مشجعي مانشستر سيتي شجعوا الحارس البرازيلي على إثارة المزيد من العداء لمنافسهم.
وأشارت إلى أن إيدرسون أخرج لسانه وابتسم أمام مشجعي آرسنال بعدما أدرك أن فريقه سيخرج فائزًا في مباراة القمة.
وبات مانشستر سيتي أمام فرصة كبيرة للتتويج بثلاثة ألقاب الموسم الحالي، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وبالفوز على آرسنال بات رصيد مانشستر سيتي 73 نقطة من 31 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر برصيد 75 نقطة لكن الغانرز لعب مباراتين أكثر من السيتي.
وسيلعب مانشستر سيتي مباراتين مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو، ومع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في يونيو المقبل.
وحقق مانشستر سيتي الفوز الثالث على آرسنال هذا الموسم بواقع 3/1 و4/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز و1/0 في كأس الاتحاد الإنجليزي.