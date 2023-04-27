إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي يسخر من مشجعي آرسنال (فيديو وصور)

سخر البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي من مشجعي آرسنال خلال مواجهة الفريقين في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، أمس الأربعاء.

وسافر عدد من مشجعي آرسنال لدعم فريقهم أمام ملاحقه مانشستر سيتي في مباراة القمة، لكن المضيف جدَّد تفوقه على آرسنال وهذه المرة بنتيجة 4/1.