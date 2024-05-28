تصعيد خطير وتهديد بالانسحاب أمام الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، والاستقرار على إقامة مباراة بيراميدز في موعدها.

وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر في وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم الـ30 من مايو، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفريقين إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وأكد هشام عبدالمنعم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، أنه لا يعلم سبب تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر.

وقال هشام خلال حواره مع قناة النهار: "نحن لا نملك أي مواعيد وبالتالي لا نعلم ماذا سيحدث، نتدرب فقط وانتهينا من الدوري ونتدرب دون هدف ولا أعلم سبب ما يحدث معنا".

وأضاف: "لا نعرف ماذا نفعل؟ هل سيتم تسريح اللاعبين وتحديد الراحلين أو عمل برنامج تدريبي، ونحن لا نعلم موعد المباراة".

واختتم: "هناك دراسة لمجلس الإدارة بالانسحاب من كأس مصر، في حال عدم تعجيل موعد المباراة ولعبها في أقرب وقت".