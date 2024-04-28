سرُّ طريقة احتفال ووكر الغريبة مع جفارديول (صورة)

وسجل جوسكو جفارديول هدف التقدم لصالح مان سيتي ضد نوتنغهام في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وبالعودة إلى الوراء قام جوسكو جفارديول بقرص أنف كايل ووكر أثناء احتفاله بهدف كيفن دي بروين ضد برايتون، يوم الخميس الماضي.

وانتقم ووكر، اليوم، بعد أن منح جفارديول التقدم لمانشستر سيتي أمام نوتنغهام فورست، حيث حصل ووكر على ثأره، اليوم، بعد أن منح جفارديول التقدم لمانشستر سيتي أمام نوتنغهام فورست.