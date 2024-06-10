خلاف مع المدرب يطيح بمحترف الأهلي السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، نجم الأهلي السعودي، أصبح خارج حسابات الفريق الموسم المقبل، بعد خلافات مع المدرب ماتياس يايسله.
وكان ماكسيمين قد انضم للأهلي السعودي في 2023 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي، عبر حسابه على منصة "إكس، فإن "الثنائي ميريح ديميرال وماكسيمين أول المغادرين لفريق الأهلي في الميركاتو المقبل".
وأضاف: "ماكسيمين كان على خلاف مع المدرب ثم أصبح الخلاف بينه وبين المدير الرياضي للنادي".
وتأتي تلك التقارير متوافقة مع ما ذكرته صحيفة "الرياضية" بشأن رغبة مدرب الأهلي السعودي في الاستغناء عن ثنائي من اللاعبين المحترفين، خلال الموسم الرياضي الجديد.
وأشارت الصحيفة أنه لم يُفصَح عن هوية اللاعبين الأجنبيين اللذين يرغب ماتياس في الاستغناء عنهما، بحسب تقريره الفني المتكامل الذي قدمه خلال اجتماع ثلاثي جمعه بالبريطاني رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي، والويلزي لي كونغرتون، المدير الرياضي، الأسبوع الماضي.
وقاد يايسله الأهلي إلى المركز الثالث في دوري روشن السعودي، والمشاركة في 4 تحديات في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.
ويبدأ الأهلي الموسم الجديد بكأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.
وخاض ماكسيمين 30 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين.