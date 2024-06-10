خلاف مع المدرب يطيح بمحترف الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، نجم الأهلي السعودي، أصبح خارج حسابات الفريق الموسم المقبل، بعد خلافات مع المدرب ماتياس يايسله.

وكان ماكسيمين قد انضم للأهلي السعودي في 2023 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي، عبر حسابه على منصة "إكس، فإن "الثنائي ميريح ديميرال وماكسيمين أول المغادرين لفريق الأهلي في الميركاتو المقبل".

وأضاف: "ماكسيمين كان على خلاف مع المدرب ثم أصبح الخلاف بينه وبين المدير الرياضي للنادي".

وتأتي تلك التقارير متوافقة مع ما ذكرته صحيفة "الرياضية" بشأن رغبة مدرب الأهلي السعودي في الاستغناء عن ثنائي من اللاعبين المحترفين، خلال الموسم الرياضي الجديد.