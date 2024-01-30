مواجهات حاسمة في كأسي أفريقيا وآسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس الأمم الآسيوية على قناتي بي إن سبورتس والكاس القطريتين، كما تنقل داخل السعودية والإمارات على ssc وأبوظبي الرياضية.

وتنقل مباريات كأس أفريقيا على بي إن سبورتس، وهي القناة نفسها الناقلة للدوري الإنجليزي.