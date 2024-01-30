مواجهات حاسمة في كأسي أفريقيا وآسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يواجه آرسنال فريق نوتنغهام فورست
يوم حاسم جديد في ثمن نهائي بطولتي أفريقيا وآسيا لكرة لقدم، لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي.
وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراتين قويتين للغاية؛ إذ يواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في قطر، فيما يصطدم المغرب بمنافسه جنوب أفريقيا بكوتديفوار.
وفي انجلترا، يواجه آرسنال فريق نوتنغهام فورست للاستمرار في مطاردة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
القنوات الناقلة
تنقل مباريات كأس الأمم الآسيوية على قناتي بي إن سبورتس والكاس القطريتين، كما تنقل داخل السعودية والإمارات على ssc وأبوظبي الرياضية.
وتنقل مباريات كأس أفريقيا على بي إن سبورتس، وهي القناة نفسها الناقلة للدوري الإنجليزي.