عمره 15 عاما.. تشافي يفاجئ الجميع بـ"سفاح" جديد (صورة)

وحسب ماركا، فإن اللاعب هو توني فيرنانديز (15 عام)، حيث يتدرب مع الفريق الأول لبرشلونة حاليًّا أثناء فترة التوقف الدولي وتحت أنظار تشافي.

ووفقا لتقرير ماركا، فإن برشلونة يضع المهاجم السفاح الشاب على رادارهم للفريق الأول قريبًا، ويقولون إن أكثر ما يميزه هو تسديداته.

ويلعب توني بالفعل مع فرق الشباب في النادي، وهو أيضًا لاعب دولي تحت 17 عامًا، على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه مؤخرا، وهو ما استغله تشافي لرؤيته وهو يلعب بشكل مباشر أمامه.

يلعب توني كمهاجم، ويتمتع أيضًا بالقدرة على القدوم من الخلف إذا لعب كجناح أو في القلب.