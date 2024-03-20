عمره 15 عاما.. تشافي يفاجئ الجميع بـ"سفاح" جديد (صورة)
استغل تشافي هيرناندز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الإسباني، فترة التوقف الدولي ليدفع بلاعب شاب جديد من أكاديمة النادي "لا ماسيا".
وحصل عدد كبير للغاية من شباب برشلونة على فرص مع تشافي هيرناندز، أبرزهم كوبارسي، ولامين يامال، وفيرمين لوبير، وفيكتور هورت، ومارك غويو.
وحسب ماركا، فإن اللاعب هو توني فيرنانديز (15 عام)، حيث يتدرب مع الفريق الأول لبرشلونة حاليًّا أثناء فترة التوقف الدولي وتحت أنظار تشافي.
ووفقا لتقرير ماركا، فإن برشلونة يضع المهاجم السفاح الشاب على رادارهم للفريق الأول قريبًا، ويقولون إن أكثر ما يميزه هو تسديداته.
ويلعب توني بالفعل مع فرق الشباب في النادي، وهو أيضًا لاعب دولي تحت 17 عامًا، على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه مؤخرا، وهو ما استغله تشافي لرؤيته وهو يلعب بشكل مباشر أمامه.
يلعب توني كمهاجم، ويتمتع أيضًا بالقدرة على القدوم من الخلف إذا لعب كجناح أو في القلب.
وهو لاعب كرة قدم يتمتع بقدر كبير من القوة والقدرة على خلق الاتزان في الملعب، بالإضافة إلى أنه مهاري جدًّا في المواقف الفردية، ويجيد بقدمه اليسرى.
وحسب التقرير، يملك توني قدرة استثنائية في التسديد على المرمى.
وينتهي عقد المراهق الشاب في الصيف المقبل، لكن من حيث المبدأ لن يكون هناك أي مشكلة بالنسبة له للبقاء مرتبطا ببرشلونة، النادي الذي انضم إليه قبل خمس سنوات قادما من إسبانيول.