تطور مفاجئ في مفاوضات النصر السعودي مع أسطورة ريال مدريد

ويعمل هييرو حاليًّا مديرًا رياضيًّا في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي، منذ أكتوبر 2022

وذكرت تقارير أخيرًا أن هييرو رفض عرضًا ماليًّا ضخمًا من النصر السعودي، لـ"شعوره بالراحة مع نادي تشيفاس المكسيكي".

وقالت صحيفة "chivaspasion" إن هييرو تحدث مع رئيس النادي وأخبره أنه لن يغادر، وأنه ملتزم بعقده، كما إنه خلال مدة عام ونصف العام التي قضاها في المدينة، شعر أسطورة كرة القدم الإسبانية بالانتماء إلى تشيفاس، كما يبدو أن عائلته مرتاحة للغاية في المدينة

ولكن حدثت تطورات مفاجئة، إذ كشف الإعلامي رودريغو كاماتشو أن هييرو عدَل عن قراره.

وقال كماتشو إن نادي النصر قدَّم، في الساعات القليلة الماضية، عرضًا "مغريًا للغاية" من الناحية المادية لأسطورة كرة القدم الإسبانية.

وأضاف: "يميل هييرو إلى الموافقة.. سننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة.