تطور مفاجئ في مفاوضات النصر السعودي مع أسطورة ريال مدريد
شهد ملف مفاوضات نادي النصر السعودي، مع الدولي الإسباني السابق وقائد ريال مدريد، فرناندو هييرو، تطورًا مفاجئًا بشأن توليه منصب المدير الرياضي للنادي العاصمي السعودي في الفترة المقبلة.
ويعمل هييرو حاليًّا مديرًا رياضيًّا في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي، منذ أكتوبر 2022
وذكرت تقارير أخيرًا أن هييرو رفض عرضًا ماليًّا ضخمًا من النصر السعودي، لـ"شعوره بالراحة مع نادي تشيفاس المكسيكي".
وقالت صحيفة "chivaspasion" إن هييرو تحدث مع رئيس النادي وأخبره أنه لن يغادر، وأنه ملتزم بعقده، كما إنه خلال مدة عام ونصف العام التي قضاها في المدينة، شعر أسطورة كرة القدم الإسبانية بالانتماء إلى تشيفاس، كما يبدو أن عائلته مرتاحة للغاية في المدينة
ولكن حدثت تطورات مفاجئة، إذ كشف الإعلامي رودريغو كاماتشو أن هييرو عدَل عن قراره.
وقال كماتشو إن نادي النصر قدَّم، في الساعات القليلة الماضية، عرضًا "مغريًا للغاية" من الناحية المادية لأسطورة كرة القدم الإسبانية.
وأضاف: "يميل هييرو إلى الموافقة.. سننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة.
وخاض فيرناندو هييرو تجربة تدريبية قصيرة في ريال مدريد؛ إذ كان مساعدًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلتو خلال موسم 2014، ثم تولى تدريب فريق ريال أوفيديو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وعمل هييرو كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا في الفترة من نوفمبر حتى يوليو 2018، كما قاد المنتخب الإسباني كمدرب في كأس العالم بروسيا في العام ذاته.