سلطات فرنسا تمنع مشجعي نانت من حضور مباراة مرسيليا

أصدرت السلطات الفرنسية، الجمعة، مرسوما يمنع جماهير نادي نانت من السفر إلى مرسيليا، لحضور المباراة الختامية للجولة 25 من الدوري الفرنسي (الليغ 1) المقررة مساء الأحد.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن المرسوم الذي يصدر بالجريدة الرسمية، جاء بناء على قرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانين من أجل "تفادي خطر حقيقي وجدي بوقوع اشتباكات بين جماهير الناديين" وفق ما تضمنه المرسوم، مشيرا إلى أن مشجعي الفريقين "يحتفظان بعلاقات اتسمت بالعداوة والعنف، مما أدى إلى اشتباكات خطيرة تتطلب تدخل سلطات إنفاذ القانون".

وكانت الحوادث السابقة التي تخللت مواجهات نانت ومرسيليا سببا في اتخاذ تلك القرارات، ففي 20 أغسطس 2022، في مرسيليا، تم اعتقال سبعة من المشجعين ووضعهم رهن الإيقاف بقسم الشرطة بتهمة استخدام الليزر، وقنابل الغاز، وازدراء القانون، والسرقة والنهب من محلات خاصة وعامة.

وفي أول فبراير 2023 في نانت، "على الرغم من إغلاق ساحة انتظار السيارات للزوار، لم يلتزم نحو 500 من مشجعي أولمبيك مرسيليا بتلك القرارات، لتندلع مشاجرة عنيفة بين مشجعي الناديين قبل أن تتدخل الشرطة.