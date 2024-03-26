حارس مرمى يعتدي على خصمه بعد تسجيله ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى المباريات في البرازيل، حيث قام حارس المرمى بالاعتداء على منافسه بعدما قام بتسديد الكرة في شباكه، محرزا هدفا من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا".

واشتهرت هذه الطريقة بشكل كبير بين العديد من مشجعي كرة القدم، بعد أن قام أنتونين بانينكا بتنفيذ ركلة جزاء ناجحة لتشيكوسلوفاكيا ضد ألمانيا الغربية عام 1976، حيث رفع الكرة لتخدع حارس المرمى الذي تحرك للتصدي، وفي البرازيل تُعرف هذه الطريقة باسم "كافادينها".