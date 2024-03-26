حارس مرمى يعتدي على خصمه بعد تسجيله ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى المباريات في البرازيل، حيث قام حارس المرمى بالاعتداء على منافسه بعدما قام بتسديد الكرة في شباكه، محرزا هدفا من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا".
واشتهرت هذه الطريقة بشكل كبير بين العديد من مشجعي كرة القدم، بعد أن قام أنتونين بانينكا بتنفيذ ركلة جزاء ناجحة لتشيكوسلوفاكيا ضد ألمانيا الغربية عام 1976، حيث رفع الكرة لتخدع حارس المرمى الذي تحرك للتصدي، وفي البرازيل تُعرف هذه الطريقة باسم "كافادينها".
وحدثت الواقعة خلال مباراة ديربي بين جوياس وجويانيا إيه سي، وهما فريقان من غرب وسط البرازيل، في مرحلة ربع نهائي البطولة المحلية.
وتقدم لاعب جويانيا، لوان مادسون، نحو الكرة وسددها بطريقة "بانينكا"، مخادعًا حارس المرمى تادي الذي تحرك بالاتجاه الخاطئ، قبل أن يحتفل أمامه بالهدف.
ولم يرقَ هذا التصرف لحارس المرمى تادي، فقام بملاحقة مسدد الركلة لوان مادسون، وصدمه من الخلف خارج منطقة الجزاء مباشرة.
وتدخل لاعبو الفريقين سريعا لمنع تطور الأمر لاشتباك بينهم.
ورغم ارتفاع حدة التوتر بوضوح بعد هذه اللحظة، إلا أن كلا اللاعبين تلقيا إنذارا، وفاز فريق لوان جويانيا بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب، والتعادل 1-1 في الإياب.