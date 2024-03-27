كفاراتسخيليا يقود جورجيا لإنجاز تاريخي والجماهير تقتحم الملعب (فيديو)

قاد خفيتشا كفاراتسخيليا منتخب بلاده جورجيا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا، للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليونان بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في نهائي المسار الثالث بملحق التصفيات.

وعقب المباراة، اقتحمت جماهير جورجيا الملعب بغزارة للاحتفال بالإنجاز التاريخي.

وأهدر اليوناني جيورجوس جياكوماكيس ركلة ترجيح بينما نفذ نيكا كفكفيسكيري لاعب جورجيا محاولة ناجحة ليطلق احتفالات صاخبة للجماهير صاحبة الضيافة بعد فوز فريقها 4-2 في ركلات الترجيح.

وشاب التوتر المباراة، وكانت الفرص قليلة ومتباعدة في الوقت الأصلي.

وجلب الوقت الإضافي المزيد من المتعة حيث صنع الفريقان فرصا للفوز لكن بدا أن ركلات الترجيح لا مفر منها.