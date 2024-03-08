تعليق مثير من رونالدو حول ضربة جزاء للهلال (صورة)

وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء لصالح الهلال، سجل لاعبو الزعيم 2 منها عن طريق روبن نيفيز وميتروفيتش، وأضاع ميتروفيتش الثالثة.

وعلّق رونالدو على أحد الحسابات الذي قام بنشر فيديو ركلة جزاء للهلال، على موقع "إنستغرام"، بوجه ضاحك "إيموجي يضحك".

رونالدو سخر بهذا "الإيموجي" من التحكيم، بعد احتساب ركلة الجزاء الثانية للهلال في الدقيقة 62.