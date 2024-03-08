تعليق مثير من رونالدو حول ضربة جزاء للهلال (صورة)
سخر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من ركلة جزاء الهلال الثانية أمام الرياض، خلال مباراة الفريقين، اليوم الجمعة.
وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
واحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء لصالح الهلال، سجل لاعبو الزعيم 2 منها عن طريق روبن نيفيز وميتروفيتش، وأضاع ميتروفيتش الثالثة.
وعلّق رونالدو على أحد الحسابات الذي قام بنشر فيديو ركلة جزاء للهلال، على موقع "إنستغرام"، بوجه ضاحك "إيموجي يضحك".
رونالدو سخر بهذا "الإيموجي" من التحكيم، بعد احتساب ركلة الجزاء الثانية للهلال في الدقيقة 62.
وعزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة.
ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة من 23 مباراة، بفارق 12 نقطة عن النصر الذي خسر 3-1 أمام الرائد، أمس الخميس.