ثلاثة من أبرز لاعبي مانشستر سيتي قد يلعبون آخر مباراة لهم أمام إنتر ميلان

كما يطمح مانشستر سيتي الإنجليزي في أن يضع يديه أخيرًا على كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه إنتر الإيطالي في النهائي القاري على ملعب أتاتورك في إسطنبول، السبت.

وسعى سيتي إلى إحراز اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدنى عندما بلغ نهائي نسخة عام 2021 وخسر أمام جاره تشيلسي صفر-1، قبل أن يسقط بطريقة دراماتيكية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي الموسم الماضي.

وسيكون بيب غوارديولا قد فاز بكل الألقاب المتاحة له في فترة سبع سنوات، وفوزه بدوري أبطال أوروبا سيتيح الفرصة للمضي قدمًا والتنافس على كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويمكن القول إنها أكبر 90 دقيقة في تاريخ مانشستر سيتي، ويمكن الإشارة أيضًا إلى نهاية مسيرة ثلاثة لاعبين رائعين في السيتي، سنعرضهم في التقرير التالي: