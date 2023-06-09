ثلاثة من أبرز لاعبي مانشستر سيتي قد يلعبون آخر مباراة لهم أمام إنتر ميلان
يأمل مانشستر سيتي في استكمال ثلاثية تاريخية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، غدًا السبت، لكنها قد تكون المباراة النهائية لثلاثة لاعبين رئيسيين.
كما يطمح مانشستر سيتي الإنجليزي في أن يضع يديه أخيرًا على كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه إنتر الإيطالي في النهائي القاري على ملعب أتاتورك في إسطنبول، السبت.
وسعى سيتي إلى إحراز اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدنى عندما بلغ نهائي نسخة عام 2021 وخسر أمام جاره تشيلسي صفر-1، قبل أن يسقط بطريقة دراماتيكية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي الموسم الماضي.
وسيكون بيب غوارديولا قد فاز بكل الألقاب المتاحة له في فترة سبع سنوات، وفوزه بدوري أبطال أوروبا سيتيح الفرصة للمضي قدمًا والتنافس على كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
ويمكن القول إنها أكبر 90 دقيقة في تاريخ مانشستر سيتي، ويمكن الإشارة أيضًا إلى نهاية مسيرة ثلاثة لاعبين رائعين في السيتي، سنعرضهم في التقرير التالي:
إيلكاي غوندوغان
الكابتن إيلكاي غوندوغان هو أحد اللاعبين المؤثرين في صفوف السيتي، وستكون هذه هي المباراة الأخيرة في مسيرته الحالية مع الفريق.
وقد دفع مستواه في الفترة الأخيرة (ستة أهداف في ست مباريات) إلى المزيد من الدعوات لمنحه ما يريد من أجل البقاء.
ستكون ثنائية الفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ورفع دوري أبطال أوروبا بمثابة توديع مثالي للقائد غوندوغان إذا كان الأمر كذلك، على الرغم من أن غوارديولا أوضح أنه يريد بقاء قائده، كونه من اللاعبين الرئيسيين في غرفة الملابس.
سيبلغ غوندوغان 33 عامًا في أكتوبر، لذا من المحتمل أن يكون سيتي على حق في توخي الحذر بشأن عرض عقد جديد، وفي النهاية، سيتم اتخاذ قرار بمجرد انتهاء الاحتفالات أو السقوط من إسطنبول.
برناردو سيلفا
هناك أيضًا مستقبل غير مؤكد بشأن البرتغالي برناردو سيلفا، حيث اعترف غوارديولا قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بأنه لا يعرف ما إذا كان لاعب خط الوسط سيبقى بعد هذا الصيف.
سيلفا متعاقد مع مانشستر سيتي لكنه سعى لمغادرة الاتحاد في الصيفين الماضيين بحثًا عن خطوة جديدة.
برناردو سيلفا أعطى كل شيء للنادي ووضعه أكثر تعقيدًا من وضع غوندوغان، حيث سيتعين على أي مشترٍ دفع رسوم كبيرة.
ولطالما تم ربط اسم برناردو سيلفا ببرشلونة، لكنهم في كتالونيا أقروا بأنهم لن يتمكنوا هذا الصيف من تحمل السعر الذي يطلبه السيتي.
إيمريك لابورت
أخيرًا برز اسم المدافع إيمريك لابورت كآخر الراحلين عن السيتي، بعد أن تراجع إلى مركز قلب الدفاع الخامس في نظام اختار فيه غوارديولا بانتظام تشكيلات تضم أربعة مدافعين في الوسط.
بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اعترف لابورت أنه لم يستمتع بهذا الموسم مثل الآخرين لأنه لم يلعب، بينما رفض الإجابة عن أسئلة حول مستقبله.
في الماضي، ألمح لابورت إلى المغادرة عندما وجد نفسه خارج التشكيل الأساسي، وكان مرتبطًا بقوة بالخروج بعد موسم محبط، ويبدو أنه من غير المحتمل أن يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا.