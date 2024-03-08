نجم الزمالك يطلب "فرصة الرد على المشككين"
طلب ناصر ماهر لاعب الزمالك المشاركة في التشكيلة الأساسية أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة.
ويستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.
وعقد ناصر ماهر جلسة مع عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مجدي وطلب منه المشاركة في المباراة من البداية، بعد علمه بأنه سيكون على دكة البدلاء.
ويعتقد ناصر ماهر أن مواجهة الأهلي فرصة للرد على كل من شكك في إمكانياته داخل الفريق.
ونقل أحمد مجدي رغبة ناصر ماهر للمدرب البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك، لكن لم يحسم موقفه من المباراة.
وانضم ناصر ماهر للزمالك في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، لكنه لعب مباراتين فقط مع المارد الأبيض.
ووقع ناصر ماهر، للزمالك بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف، علما أن لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 24 عاما، لعب للأهلي من قبل.
ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن ناصر ماهر شارك في 44 مباراة مع الفريق الأول للأهلي، سجل فيها ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة.
وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر خارج حدود البلاد.
ومن المقرر أن يحصل البطل على 950 ألف دولار، مقابل 250 ألف دولار للوصيف، وسيحصل أفضل لاعب في المباراة على 50 ألف دولار.