نجم الزمالك يطلب "فرصة الرد على المشككين"

طلب ناصر ماهر لاعب الزمالك المشاركة في التشكيلة الأساسية أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة.

ويستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وعقد ناصر ماهر جلسة مع عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مجدي وطلب منه المشاركة في المباراة من البداية، بعد علمه بأنه سيكون على دكة البدلاء.

ويعتقد ناصر ماهر أن مواجهة الأهلي فرصة للرد على كل من شكك في إمكانياته داخل الفريق.

ونقل أحمد مجدي رغبة ناصر ماهر للمدرب البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك، لكن لم يحسم موقفه من المباراة.