تصرف رائع من إبراهيم دياز بعد مشاركته الأولى مع منتخب المغرب (فيديو)

خطف إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، قلوب الجماهير بعد مشاركته الأولى بقميص منتخب المغرب في المباراة الودية ضد أنجولا، التي جمعت بينهما على هامش فترة التوقف الدولي، يوم السبت الماضي.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب أدرار في مدينة أكادير، ظهور إبراهيم دياز للمرة الأولى بقيمص منتخب المغرب، والذي بدأ في تشكيل وليد الركراكي الأساسي.

وفازت المغرب على أنجولا (1-0)، وجاء الهدف في الدقيقة 72، بعدما سجل ديفيد كارمو بالخطأ في مرماه.

والتقطت عدسات المصورين لقطة رائعة للنجم المغربي خلال استبداله، حيث قام بمصافحة زملاءه المتواجدين على دكة البدلاء وأيضا أعضاء الجهاز الفني المعاون، وكان أحدهم يجلس على كرسي ولا يوجد مكان لجلوس "دياز" ووقف الرجل سريعا لكي يجلس نجم ريال مدريد، لكن دياز رفض وأكد أنه سيجلس على الأرض، رافضا أن يترك المساعد كرسيه.